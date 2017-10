Montella: "Milan-Juve è la gara della svolta, vedo la luce"

Vincenzo Montella sa che il suo Milan è davanti a un possibile bivio: sabato a San Siro arriva la Juve e una vittoria potrebbe cambiare la stagione rossonera. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa:



"Vedo una squadra più coraggiosa e con un'identità più precisa. Le prestazioni ci sono state anche nell'ultimo periodo negativo, nelle ultime 5 partite nessuno ci ha messo sotto. Il periodo negativo ha aumentato la nostra fame. La squadra sa cosa fare quando ha la palla tra i piedi. Dopo il gol del Chievo poteva esserci un calo e invece non c'è stato, significa che abbiamo più fiducia. Vedo la luce già da tempo".



"Sulla carta è una gara impari visto che arrivano da sei scudetti di fila, ma Milan-Juve è sempre una grande sfida. Abbiamo le chance per dire la nostra, i giocatori sono gasati, ho grande voglia di battere la Juve. Le critiche? Qualche sassolino nelle mie scarpe è stato infilato di nascosto, ma fortunatamente le mie scarpe sono sempre comode. Mi interessa cosa pensano di me società e squadra".



"Racconto una storiella: quando siamo passati a tre era anche per Conti e si è infortunato. Con la Juve doveva essere quella del rilancio di Bonucci ed è stato squalificato. Stessa cosa per Bonaventura che si è infortunato nel derby proprio quando ritrovava la condizione, ora aggiungo anche Calabria. Insomma, vorrei invitare la fortuna allo stadio. Quella con la Juve, senza mezzi termini, può essere la partita della svolta immediata".