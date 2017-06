Montella lancia Lapadula: "Ha la riabbia giusta"

In casa Milan è arrivato il momento di Lapadula. Contro l'Udinese Montella è pronto a dare una chance da titolare al capocannoniere dell'ultima Serie B: "La sosta gli ha fatto bene, ha la rabbia giusta per darci una mano". La difesa rossonera ha subito troppi gol nelle prime due uscite della stagione: "Tutta la squadra deve aiutare dietro e bisogna essere più convinti". Mati Fernandez, invece, dovrà stare fuori un mese: "Una tegola che non ci voleva".