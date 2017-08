Montella: "L'attaccante? C'è Cutrone. Il capitano uno dei nuovi"

Il Milan si appresta ad affrontare il Craiova a Milano per il ritorno del preliminare di Europa League e San Siro va verso il tutto esaurito: "L'entusiasmo del pubblico ci emoziona, ci stanno dimostrando la loro fiducia e il loro amore - ha detto Vincenzo Montella nella conferenza della vigilia - Soddisfazione, emozione e anche responsabilità. Il tifoso milanista crede in noi, nel lavoro della squadra e del club, si sta creando un entusiasmo importante per raggiungere grandi obiettivi".

Prima di parlare della sfida al Craiova, il tecnico torna sul 'caso' Donnarumma: "L'estate di Gigio è stata di grande crescita, è stato al centro dell'attenzione per tanti mesi, ha subito sollecitazioni, questo lo ha fatto crescere, mi auguro che domani ci sia la giusta accoglienza per lui. Ha dimostrato l'amore per il Milan, magari ci ha messo un po', ma alla fine ha scelto il Milan. Mi auguro che ci sia affetto per lui".

Un altro tema caldo è quello della fascia di capitano: "In passato il capitano del Milan è sempre stato scelto istituzionalmente dalla società - ha detto Montella - La nuova società mi ha chiesto di scegliere tra i nuovi acquisti un capitano, per sancire un nuovo corso. Mi sto prendendo ancora del tempo per scegliere".

Poi il discorso si sposta sulla squadra di Devis Mangia: "E' una squadra organizzata dietro e veloce in attacco, su questa partita voglio la massima concentrazione, perchè va bene l'entusiasmo ma poi conta il campo e rischi di fare brutta figura, domani conta il risultato. Ci vuole massima attenzione, umiltà e rispetto per l'avversario".

"Andrè Silva giocherà? E' arrivato dopo rispetto ai compagni, sta crescendo di condizione, nella mia testa la volontà è quella di farlo giocare, ma ieri ha avuto un problema ad un dito, quindi è in dubbio la sua presenza. Deciderò domani". A proposito di nuovi acquisti: "Calhanoglu sta meglio, non giocava da tanti mesi, ho diversi giocatori in queste condizioni, abbiamo bisogno di far crescere la condizione fisica di alcuni giocatori e lui è uno di questo".

Riguardo a Suso, invece, Montella ha dichiarato: "Si è aggregato da poco, viene da un infortunio non semplice, ha bisogno di giocare come tanti in questa squadra, si sta allenando bene. Domani valuterò se schierarlo o meno. Rinnovo? Son cose della società, ma è stimato dal club e dal sottoscritto".

La conclusione sul mercato e sul reparto offensivo: "Stiamo valutando, la società si è un attimo fermata, hanno lavorato in modo egregio fino ad ora e si stanno riposando. Non abbiamo fretta comunque, la società sta valutando con attenzione". Per un attaccante che arriverà, un altro invece resterà: "Cutrone sta crescendo in maniera esponenziale, sinceramente mi piacerebbe continuare a lavorarci, valuteremo insieme alla società".