Montella: "Kessié? A volte i giocatori cercano scuse"

Era così sicuro di sé che domenica, in diretta a Domenica Premium, Franck Kessié l'ha ripetuto due volte: "La differenza tra Montella e Gattuso è nei metodi di allenamento. Prima lavoravamo poco". Il centrocampista del Milan, che era partito bene anche col vecchio allenatore salvo calare in un secondo momento, ha tirato così un'involontaria frecciatina al tecnico, ora al Siviglia. E Montella gli ha risposto.



“Con me poco lavoro? Kessié mi ha mandato un messaggio spiegandomi la situazione - ha detto l'allenatore in conferenza -. Quello non era ciò che intendeva dire. Quando uno vince tutto diventa più facile, mentre quando perde è tutto più difficile. I giocatori cercano scuse quando le cose non vanno bene a volte". Anche Montella, allora, non sembra del tutto convinto della retromarcia del suo ex giocatore...