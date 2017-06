Montella: "Dzeko? Io sceglierei gli attaccanti piccoli..."

Il nome di Edin Dzeko è stato accostato al Milan nelle ultime settimane e tuttavia sembra difficile che la punta bosniaca possa trasferirsi in rossonero. "La storia parla per lui, sa dialogare bene con i compagni e ha la fisictà importante da centravanti. Ma io sceglierei gli attaccanti piccoli perché sono più furbi. Il bomber ideale? Ne esiste solo uno: quello che sa segnarte tanti gol" spiega Vincenzo Montella in un'intervista al Corriere dello Sport sottolineando così le sue preferenze per un reparto offensico che con ogni probabilità vedrà partire Bacca.



Il tecnico milanista è convinto che non serviranno rivoluzioni nella prossima stagione: "Il 1° luglio vorrei rivedere tanti ragazzi che ci sono oggi qui con me a Milanello. Credo che con pochi innesti quelli che ci sono oggi potrebbero fare ancora meglio. Molti dei mei calciatori sono migliorati. La loro volontà e sacrifici si sono visti, i giovani hanno fatto molto bene. Sono fiero di loro a prescindere dalla posizione in classifica. L'Europa League è sempre possibile, non c'è niente che dobbiamo rimproverarci".



La nuova proprietà ha promesso investimenti importanti ma Montella chiarisce in proposito: "Li Yonghong e Han Li mi ispirano fiducia e serenità. Tanti soldi? Possono bastare anche meno. I prezzi nel mercato non hanno logica. Sicuramente l'obiettivo è raggiungere i livelli di Juventus, Roma, Napoli e Inter. I nerazzurri, nonostante quello che dice la classifica, hanno un potenziale di alto livello".



Domenica a San Siro arriva la Roma, parte fondamentale nella vita dell'allenatore rossonero: "Per me allenare prima i Giovanissimi per poi essere messe alla guida della prima squadra ha rappresentato una grandissima opportunità. E' stata un'ottima palestra che mi ha permesso di allenare una squadra bene organizzata come il Catania. Non ho nessun rimpianto. Il mio ritorno a Roma? Chi vive nella Cpitale sa quanto sia difficile staccarsi, io ho ancora lì la mia residenza".