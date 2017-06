Montella: “Sousa ha imparato in fretta la cultura del sospetto”

E' un Vincenzo Montella soddisfatto del punto conquistato quello che si presenta ai microfoni di Premium Sport nel post partita del Franchi, ma quando gli riferiscono le parole di Sousa non ci sta: “Le dichiarazioni di Sousa sugli errori arbitrali? con Paulo c’è grande rispetto, ma penso abbia imparato benissimo la cultura del sospetto che c’è in questo paese e mi riferisco anche alle sue dichiarazioni sul calendario. Dobbiamo parlare di calcio, ce l’hanno insegnato anche a Coverciano. Sbagliano tutti, anche gli arbitri, ma io in questa polemica non ci voglio entrare, preferisco parlare della partita" ha detto il tecnico rossonero.

"Nel primo tempo ci è mancato un po’ di coraggio - continua Montella - la Fiorentina è stata superiore, mentre nel secondo stavamo meglio noi, a livello fisico e mentale. Loro hanno avuto più campo, anche per nostra scelta, ma noi abbiamo avuto più occasioni. Quando abbiamo provato a fare la partita arrivavamo sempre al limite dell’area: dobbiamo avere questo atteggiamento con più continuità. Se manca un po’ di esperienza in questo Milan? forse sì - ammette l'Aeroplanino - ma i giovani di cui dispongo sono davvero forti. Il ritorno a Firenze con gli applausi per me e i fischi per Montolivo? Magari un po’ di applausi erano anche per lui e un po’ di fischi per me. Scherzi a parte, io sono sempre contento di tornare a Firenze, gli anni che ho passato qui sono stati ricchi di soddisfazioni. Se c’è stato un saluto con Renzi? Sì, il presidente è un amante dello sport e ci hanno fatto piacere i saluti. Come mi ha fatto piacere il saluto di Andrea Della Valle. Se avessimo segnato al novantesimo, sarebbe stata la giornata perfetta.”