Montecarlo, Buffon vince il Golden Foot 2016

Gianluigi Buffon ha vinto a Montecarlo il Golden Foot 2016, trofeo che premia i calciatori che hanno superato 28 anni e che si siano distinti per i loro risultati sportivi (sia personali che di squadra) e per la loro personalità. Il portiere della Juventus è il quarto giocatore italiano a conquistare l'ambito premio - che può essere vinto una sola volta per giocare - di France Football dopo Roberto Baggio (2003), Alessandro Del Piero (2007) e Francesco Totti (2010). Con il successo di Buffon, l'Italia diventa il Paese con più vittorie (4, contro le 3 del Brasile) e la Juventus la squadra con più vincitori (3, con il Milan fermo a 2).



La vittoria di Buffon è stata decisa dal voto online di tifosi e appassionati, il portiere azzurro ha battuto la concorrenza di altri nove calciatori scelti da una giuria (Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Frank Lampard, Iker Casillas, Lionel Messi, Kakà, Thiago Silva, Wayne Rooney, Andrea Pirlo) e succede a Samuel Eto'o, vincitore 2015. Non sarà il Pallone d'Oro ma è un grande riconoscimento per uno dei portieri più forti della storia, che così potrà imprimere il segno delle sue mani sulla Champions Promenade sul lungomare del Principato di Monaco.

"FORSE QUESTA VOLTA HO FATTO DI PIU' PER MERITARLO..."

Dopo la premiazione, ecco le parole di Buffon: "Sono emozionato e contento di fronte a una platea con big come De Boer e Ranieri. Gli anni scorsi ero stato in nomination, forse questa volta ho fatto qualcosa in più vincere". Nessuna gelosia verso il mancato Pallone d'Oro: "Evidentemente non me lo meritavo, nel calcio esiste la meritorcrazia. Non ho bisogno di sentire come mi giudicano gli altri. So da solo se essere soddisfatto del mio lavoro o meno".



Poi, sul futuro alla Juventus: "Ho ancora un anno e mezzo di contratto, mi dedicherò al campo con grande passione. Donnarumma mio erede? È un portiere portentoso, ha fatto cose straordinarie e credo che farà una carriera di primissimo piano". Buffon garantisce invece sul futuro di Bonucci, oggetto delle attenzioni di tante squadre straniere: "Nello spogliatoio è uno dei leader, sono cose che valgono più dei soldi. Io lo vedo alla Juventus ancora per tanto tempo". Sull'Italia: "Con la Spagna non ho fatto bene, meglio con la Macedonia. Comunque sette punti in tre partite non sono male soprattutto perché non li meritavamo del tutto".

IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE

LE CONGRATULAZIONI DELLA JUVENTUS