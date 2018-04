Mondonico, il ricordo della redazione di Premium Sport

Era malato da tempo Emiliano Mondonico, lottava col cancro da sette anni come aveva rivelato la stessa figlia. ''La vita - scriveva Clara Mondonico - ti ha messo davanti a partite che sembravano impossibili da vincere ma tu, con la forza che ti contraddistingue, hai dimostrato di essere in grado di superare tutto". Se n'è andato a 71 anni, la partita con la malattia non è riuscita a vincerla: nato a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, il 9 marzo 1947, il 'Mondo', che negli ultimi anni aveva fatto il commentatore tv, di partite ne aveva vinte tante soprattutto con Cremonese, Atalanta e Torino.

Guidò anche Como, Cosenza, Napoli, Fiorentina, Albinoleffe e Novara. Ma Mondonico viene ricordato in particolare per la fedeltà alla maglia granata. Con il Torino ha vinto una Coppa Italia e disputato una finale di Coppa Uefa perdendo contro l'Ajax ma entrando comunque nella storia e nell'immaginario collettivo con la celebre scena della sedia agitata in aria per protestare contro l'arbitro. Un vero cuore Toro, un vero sportivo e innamorato del pallone, considerato il re del buon calcio di provincia. Nel 1984 Mondonico riportò la Cremonese in A dopo 54 anni, nel 1988 fece salire l'Atalanta e fu protagonista di una straordinaria corsa fino alle semifinali di Coppa delle Coppe col Malines. La partita di Bergamo, una sconfitta per 2-1, è rimasta scolpita nella memoria dei tifosi della Dea bendata.