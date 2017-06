Monchi si presenta: "Roma, non riposerò neanche un secondo"

"L’unica cosa che posso promettere è quello che mi ha permesso di essere oggi qui, vale a dire lavoro e dedizione. Darò il meglio di me per permettere alla Roma di essere il più in alto possibile. Non riposerò neanche un secondo per raggiungere gli obiettivi che tutti abbiamo in mente". E' una dichiarazione d'intenti importante quella che fa Monchi al sito ufficiale giallorosso all'indomani del suo arrivo nella Capitale.



Il nuovo direttore sportivo spiega cosa lo ha convinto ad abbracciare la Lupa: "Essenzialmente l’entusiasmo e l’interesse che la Roma ha mostrato per me fin dal primo giorno nonché le potenzialità di un Club che ha ampi margini per riuscire a conseguire cose importanti. Lavorare per la Roma mi dà grandi motivazioni e aiutare la Roma a ottenere successi molto importanti mi rende felice".



Il rapporto con il presidente Pallotta è stato ottimo fin da subito: "Dal primo giorno c’è stato un ottimo feeling con Jim, che mi ha trasmesso l’ambizione di realizzare un progetto importante. E credo che dal primo istante, malgrado lui parli inglese e io spagnolo, abbiamo parlato la stessa lingua: la lingua di un Club con grandi professionalità, con le idee chiare e soprattutto con un obiettivo importante".