Monaco ko, Juventus unica a poter fare il triplete

Il Triplete (vittoria di campionato e coppa nazionale oltre alla Champions League) è un'impresa riuscita solo otto volte nella storia ma ben quattro nelle ultime otto stagioni: Barcellona 2009 e 2015, Inter 2010 e Bayern Monaco 2013.



Quest'anno un'occasione così può giocarsela solo la Juventus: delle quattro semifinaliste di Champions, l'unica squadra europea rimasta in corsa sui tre fronti oltre ai bianconeri era il Monaco che però ha perso 5-0 contro il Psg in Coppa di Francia abbandonando definitivamente il prestigioso obiettivo.



Real Madrid e Atletico Madrid invece avevano già abdicato in precedenza. Zidane & co. erano stati eliminati ai quarti di Copa del Rey dal Celta Vigo mentre Simeone è lontano 10 punti (a quattro giornate dalla fine) da Barça-Real in testa alla Liga oltre ad essere uscito in coppa nazionale per mano del Barcellona in semifinale.