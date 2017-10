Moggi: "Conte-Milan, il futuro"

Tre parole, non ne servono molte di più se ti chiamie se parli di. L'ex d.g. bianconero avrà lanciato solo un'ipotesi su Twitter, ma ha già scatenato le reazioni dei social network: "", ha scritto Moggi. Un po' criptico, apparentemente, ma sembra evidente il messaggio: il prossimo allenatore rossonero sarà l'ex c.t. della Nazionale che non ha fatto mistero della propria volontà di tornare in Italia. Ovviamente si parla di futuro non vicinissimo, al massimo la prossima estate, perché al momento Conte non ha intenzione di lasciare ile perché il Milan non intende liberarsi così presto di Montella.