Mlan, porta inviolata da tre partite consecutive. Non succedeva dal 2013

12 maggio 2013. Ai tifosi del Milan questa data probabilmente non dirà nulla. Eppure quel giorno, pareggiando in casa contro la Roma 0-0, la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri mantenne la porta inviolata per tre partite consecutive in Serie A. Fino a ieri i rossoneri non erano riusciti a replicare l''impresa'. Al Franchi Donnarumma non ha subìto gol proprio come era accaduto con Sampdoria e Lazio. Alcune circostanze sono state favorevoli (gol annullato a Barreto a Genova, rigore calciato sul palo da Ilicic), ma in generale Montella sembra essere riuscito a registrare un reparto a dir poco in difficoltà nelle ultime stagioni.



Merito della coppia centrale composta da Paletta e Romagnoli. Il primo poteva partire nell'ultima sessione di mercato, invece è rimasto diventando ormai un punto fermo della retroguardia. Accanto a lui sta crescendo, partita dopo partita, Romagnoli, decisamente più sicuro, deciso e puntuale negli interventi. In porta, a dispetto della giovane età, Donnarumma è da considerarsi ormai un veterano o quasi.



Qualche problema in più sugli esterni. De Sciglio a Firenze ha fatto diversi passi indietro rispetto alle precedenti uscite: sono ricomparsi i fantasmi del recente passato. A MIlanello si augurano che si tratti di un incidente nel percorso di rinascita del terzino. Ha giocato un po' meglio Calabria, comunque in difficoltà nella sfida con la squadra di Paulo Sousa. Abate e Antonelli, partiti titolari a inizio campionato, scalpitano. Non va poi dimenticato l'apporto di Kucka e Montolivo in fase di copertura. Montella, in attesa del bel gioco, può ritenersi soddisfatto per il lavoro svolto sulla difesa. Anche perchè in Italia, senza una difesa all'altezza, è difficile raggiungere le prime posizioni.