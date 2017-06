Mirante torna in campo, video sorpresa dai suoi colleghi

Da Donnarumma a Buffon, quasi tutti i portieri della serie A hanno dato il bentornato ad Antonio Mirante, il collega del Bologna che dopo alcuni problemi cardiaci ha ottenuto l'idoneita' agonistica.

Il video con i saluti dei numeri uno del campionato italiano è stato proiettato durante la conferenza stampa di Mirante a Casteldebole, un fuoriprogramma organizzato dai compagni di squadra che ha molto emozionato il numero uno rossoblu: "Ricevere queste testimonianze di affetto e di stima è motivo di commozione per me - ha detto - Quando fai questo lavoro metti in preventivo che ci possano essere degli infortuni, dei periodi in cui devi stare fuori per un po' di tempo. Questa era una situazione un po' particolare, è successo l'imponderabile. Ma devo essere sincero - ha aggiunto Mirante - ho trovato conforto nell'affetto della gente, nel sostegno della società, dei miei compagni e soprattutto dei dottori che mi hanno assistito. Al di là dello sconforto iniziale, subito ho intrapreso la strada dell'ottimismo e questo mi ha permesso anche di affrontare la situazione in un'ottica diversa. E' stato un periodo brutto, ma grazie all'aiuto di tutte quelle persone che mi sono state vicino sono riuscito ad accantonarlo bene".

Ad introdurre il filmato, apparso alle spalle del calciatore, i compagni di squadra Gastaldello, Destro e Da Costa, il portiere che ha sostituito il titolare in questi mesi.