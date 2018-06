Mirabelli: "Calciomercato attento, fidatevi di questo Milan"

Massimiliano Mirabelli continua il suo viaggio di lavoro in Russia per il Mondiale, le idee sulle strategie di mercato sono chiare: "Ora non possiamo fare operazioni in entrata, non abbiamo fatto passi concreti con nessuno in modo da evitare brutte figure (chiaro il riferimento all'attesa del pronunciamento Uefa, ndr) ma occorre sempre farsi trovare pronti, le riunioni continuano. Sarà un mercato attento, intelligente e abbastanza contenuto. Fidatevi di questo Milan" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Il ds rivendica il lavoro dell'anno passato: "Il saldo negativo dello scorso mercato è stato ampio, ma occorreva rifondare. Vi assicuro che se oggi vendessimo tutti i nuovi arrivati non solo non ci perderemmo, ma ci guadagneremmo. C'è una buona base, allenatore compreso".



Queste le parole su Gattuso, con lui in Russia: "Affidandoci a lui abbiamo fatto un salto di qualità, ha dimostrato subito di essere un grande tecnico. Ha solo 40 anni, quindi in linea con un gruppo giovane e poi è un uomo-Milan. Fosse stato per lui avrebbe fatto il raduno il 1° luglio, non si ricordava più che c’era il Mondiale...".



Poi si passa ai singoli profili: "In attacco nessun fuggi fuggi, l'unico che ci ha chiesto di andare via è Bacca. Su Kalinic e André Silva la situazione è in divenire, servono offerte adeguate se qualcuno non vorrà rimanere. Cutrone invece presto rinnoverà". Da giovane a giovane: "Donnarumma ha un grande futuro, mi auguro a braccetto col Milan. Stavolta Gigio potrà passare un'estate tranquilla".



Infine, sulla situazione societaria: "Servirebbe un po’ più di rispetto verso Mr. Li, perché è un presidente che ha sempre mantenuto tutti gli impegni e ha investito tanto. Certo, non è uno che chiacchiera tanto, ma ci mette il denaro e non ci fa mancare nulla".