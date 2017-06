Millennials, lo juventino Kean sulla scia di Thill

Moises Bioty Kean è pronto a fare la storia, almeno per quanto riguarda la serie A. Se Allegri gli darà la chance di giocare qualche minuto contro l'Udinese, il 16enne juventino diventerebbe il primo giocatore nato nel 2000 (e quindi facente parte della cosiddetta generazione dei "millennials") a esordire nel campionato italiano, un record non da poco anche se non in senso assoluto. Per quanto riguarda la serie A, invece, il primo 2000 ad essere stato convocato è stato il rossonero Alessandro Plizzari in Milan-Udinese.



Infatti è stato Vincent Thill ad aver aperto la strada ai millennials. Il lussemburghese, nato il 4 febbraio del 2000, ha fatto il suo esordio in Metz-Bordeaux (finita 0-3) dello scorso 26 settembre diventando il primo giocatore nato nel nuovo millennio a esordire in uno dei cinque campionati top europei (Serie A, Ligue 1, Liga, Premier League e Bundesliga). Figlio e fratello di calciatori, Thill sembra avere davanti a sè una luminosa carriera, di sicuro rimarrà sui libri di storia per questo singolare primato.

