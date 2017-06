Milik: "Napoli, salto le vacanze. Voglio tornare più forte di prima"

"Non posso dire se sono pronto a giocare 90 minuti, ma sono guarito. Sono pronto a lottare, in allenamento mi sento bene, meglio di prima". E' così che Arkadiusz Milik rilancia la sfida per la nuova stagione, quella del definitivo rilancio, dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio. L'attaccante del Napoli è tornato a parlare dal ritiro della Nazionale polacca, rassicurando tutti sulle proprie condizioni.



"Sono tornato al punto in cui ero prima dell'infortunio", spiega l'ex attaccante dell'Ajax, che scalpita in vista della ripresa della preparazione per la nuova stagione, in cui dovrà scalare le gerarchie azzurre, che per ora gli vedono davanti Dries Mertens, l'ala divenuta bomber da 28 gol in campionato.



"Non sarà una sfida tra me e Mertens - dice, però, Milik -. Dries ha iniziato a giocare bene, approfittando del fatto che sono stato infortunato. Io ora penso alla preparazione di luglio, ma non c'è una lotta con Mertens. Non ho intenzione di andare in vacanza, voglio recuperare bene e iniziare la prossima stagione col Napoli come ho cominciato la scorsa".