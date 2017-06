Milik, intervento perfettamente riuscito: in campo tra 4-5 mesi. Il medico del Napoli: "Forse anche meno"

E' terminata da poco l'operazione di Arek Milik a Villa Stuart. L'intervento per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dell'attaccante polacco, eseguito dal professor Mariani (lo stesso che aveva operato anche Insigne), è durato poco più di trenta minuti ed è perfettamente riuscito. Ora per Milik inizia la fase di rieducazione con lo staff del medico sociale del Napoli De Nicola.

Dopo l'intervento ha parlato il professor Mariani: "Starà due-tre giorni con noi, poi andrà con lo staff sanitario del Napoli. Il recupero verrà valutato di volta in volta, dipende da lui. Tra i 4 e i 6 mesi" ha detto il chirurgo.

IL TWEET DI MILIK: "GRAZIE A TUTTI PER IL SOSTEGNO"

Sono dopo l'operazione Grazie a tutti per vostro sostegno Sono sicuro chè tutto andrà bene pic.twitter.com/eyBYH6OqFZ — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) 10 ottobre 2016

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

"Arkadiusz Milik è stato operato questa mattina al ginocchio sinistro dal Professor Mariani a Villa Stuart. All'intervento ha assistito anche il Dott. Alfonso De Nicola, responsabile dello staff sanitario del Napoli. L'operazione è durata 40 minuti ed è perfettamente riuscita. L'attaccante azzurro si è infortunato durante la gara Polonia-Danimarca, subendo la rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Milik resterà un paio di giorni in clinica e poi comincerà la riabilitazione al Centro Tecnico di Castelvolturno"

DE NICOLA, SELFIE E CAUTO OTTIMISMO

Una foto pubblicata da Alfonso De Nicola (@alfodoc) in data: 10 Ott 2016 alle ore 02:53 PDT

Alfonso De Nicola, capo dello staff medico del Napoli, ha parlato dopo l'operazione: "Sui tempi di recupero voglio essere ottimista: saranno più brevi di quelli che per precauzione dichiariamo, diciamo tre mesi, tre mesi e mezzo, ma speriamo anche molto meno. A gennaio dovremmo vederlo correre sui campi di Castel Volturno, poi valuteremo: ovviamente non vogliamo forzare il recupero e lavoreremo per farlo riprendere al massimo".

MARADONA JR: "PAPA' GLI HA DETTO DI FARE PIU' GOL DI HIGUAIN"