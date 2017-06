Milik fissa i tempi: "Napoli, ci rivediamo in primavera"

Arkadiusz Milik manca, manca tanto al Napoli che non riesce a concretizzare del tutto la grande mole di gioco prodotta. Il polacco, dopo l'infortunio al legamento del ginocchio sinistro, è in fase di recupero: "Tutto procede secondo i piani, mi alleno due volte al giorno dalle 9 alle 16. Poi faccio cyclette, piscina e altri esercizi supplementari per rinforzare i muscoli. Voglio fare tutto per bene, spero di tornare entro la primavera". Nell'intervista al sito polacco SportoweFakty, Milik racconta la reazione una volta conosciuta la diagnosi: "Ho pianto. I primi giorni sono stati difficili. Ero depresso, ma ho dovuto reagire. Mi hanno aiutato molto i tifosi nei primi giorni: mi hanno inviato tantissimi messaggi. Era il mio primo infortunio grave, nel 99% dei casi te la cavi con una botta e mi sono chiesto: ma cos'è successo?".



L'attaccante partenopeo ha anche raccontato come vive la città: "Qui il calcio è una religione, è difficile camminare senza essere riconosciuto. Una volta sono stato inseguito in scooter per cinque chilometri, anche se non mi è mai successo avevo paura volessero derubarmi - i compagni mi hanno sconsigliato di indossare orologi costosi - ma poi mi hanno chiesto un autografo.... e poi non pago quasi mai al ristorante! Di Napoli apprezzo le tante giornate di sole".