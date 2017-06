Milik fa sognare Napoli, Bologna sconfitto 3-1

Il Napoli vince 3-1 al San Paolo col Bologna e vola, per una notte, in solitaria in testa alla classifica a 10 punti. La squadra di Donadoni parte forte e mette i brividi a Reina con Dzemaili, ma è un fuoco di paglia: gli azzurri cominciano a macinare gioco trascinati da un Insigne ispiratissimo e al 14’, su assist perfetto del numero 24, sbloccano il risultato con Callejon, che di testa batte Da Costa. Dopo 10 minuti della ripresa Verdi scocca un gran destro da fuori e batte un colpevole Reina per l’1-1, ma il Napoli reagisce subito e Milik, entrato al posto di uno spento Gabbiadini, segna una doppietta in 12’ e manda i titoli di coda.

Rispetto alla gara con la Dinamo Kiev, Sarri fa turnover lasciando a riposo Ghoulam e mandando in campo Strinic, Zielinski gioca al posto di Allan e in avanti Insigne e Gabbiadini completano il tridente con Callejon. Donadoni invece deve rinunciare a Destro e si affida al talento di Verdi e Krejci con Torosidis sull’out di sinistra al posto di Masina. Scelta non proprio azzeccattissima, perché nel primo tempo è proprio il greco ex Roma a perdersi Callejon, 5 gol in 4 partite per lui, e a regalare il vantaggio con cui gli azzurri chiudono il primo tempo.

Nella ripresa il Napoli inizia con il freno a mano tirato, il Bologna prende coraggio e trova sempre più spazi, fino al tremendo destro dalla distanza di Verdi, che al 12’ trova Reina colpevolmente impreparato e pareggia i conti sull’1-1. Sarri prova a dare una scossa togliendo un deludente Gabbiadini per inserire Milik e il polacco in 12’ minuti decide la gara: a due minuti dall’ingresso in campo sfrutta un bellissimo assist di Hamsik e batte Da Costa per il 2-1, dieci minuti più tardi scarica un gran sinistro dal limite e chiude la partita (6 gol in 5 gare da quando è a Napoli). Nel finale espulso Krafth per fallo da ultimo uomo su Zielinski.