Milik corre spedito verso il recupero: "Forza Napoli!"

Prosegue il recupero di Arkadiusz Milik. Il Napoli ha pubblicato su Instagram un video dell'attaccante polacco impegnato a correre sul tapis roulant. Milik aveva riportato la rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo scorso 8 ottobre nel corso della sfida Polonia-Danimarca e due giorni dopo era stato operato dal professor Mariani a Villa Stuart.



Lo scorso giovedì, dopo la visita di controllo, la punta ha avuto l'ok per ricominciare a correre con il pallone. La voglia di tornare in campo per aiutare i compagni è tanta. Per il momento il bomber azzurro deve accontentarsi di incitarli con il classico "Forza Napoli!".