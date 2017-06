Milanello, le foto di Berlusconi non sono state rimosse

In giornata si erano sparse voci sulla rimozione dal centro sportivo di Milanello di alcune foto celebrative di Berlusconi e Galliani con i più grandi trionfi rossoneri del ciclo appena concluso ma nessun caso: si è trattato di un errore di un inserviente, a cui è già stato posto rimedio. Il nuovo Milan non intende dunque rinnegare il passato, un passato glorioso che dalle parti del centro sportivo rossonero sperano di replicare in breve tempo.