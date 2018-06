Milan, Yonghong Li non versa i 32 milioni: interviene Elliott

Yonghong Li non ha completato l’aumento di capitale del Milan entro il termine fissato per le 17 di oggi, così Elliott, sollecitato dall’ad rossonero Marco Fassone, interverrà in surroga, versando i residui 32 milioni di euro, secondo quanto riporta l’Ansa.

Li, che ha già un debito di 303 milioni di euro con il fondo, dovrà restituire i 32 milioni entro pochi giorni, il 10 luglio secondo quanto riporta Milannews. In caso contrario si avvierà l’iter per l’escussione del pegno da parte di Elliott davanti al tribunale del Lussemburgo, dove ha sede Rossoneri Sport Investment Lux, società veicolo con cui il cinese ha rilevato il Milan. In questo caso Elliott diventerebbe l’effettivo proprietario della società rossonera.