Milan, Yonghong Li in arrivo: countdown per il closing

Il primo atto del nuovo Milan è una trasferta a casa Juve per assistere a Juventus-Barcellona. Inizia con il botto Champions l'avventura calcistica di Han Li che, salvo sorprese, sarà a Torino con Marco Fassone per assistere al match di Champions. Ancora tutto in divenire il Milan cinese, ma oramai il countdown è iniziato. Dopo gli incontri di lunedì in Fininvest, la prima visita personale dei nuovi proprietari per rassicurare venditori e investitori, dopo le due caparre versate in precedenza senza passare da Milano.



A questo punto, dopo rinvii su rinvii, con lo sbarco a Milano previsto nelle prossime ore di Yonghong Li, il capo corsata cambiata in corso d'opera e che sarà il nuovo presidente del Milan, si contano le ore e i dettagli che separano dal closing: giovedì è infatti previsto il versamento dei restanti 370 milioni a Fininvest, così divisi: 180 del fondo americano Eliott e 190 di mister Li. In serata prevista una cena ad Arcore con Silvio Berlusconi e venerdì la conferenza stampa per presentare il nuovo Milan, che vedrà probabilmente un deciso taglio con il glorioso passato: Silvio Berlusconi, salvo ripensamenti, ha declinato l'offerta per la poltrona di presidente onorario. Gesto che secondo logica ed equilibri vedrà anche la fuoriuscita definitiva di Adriano Galliani, attualmente vicepresidente e amministratore delegato.



Nel nuovo cda di venerdì sarà formata la squadra del nuovo consiglio di amministrazione con l'ingresso di un ottavo socio: dovrebbe essere Hxu Rinshuo, cinese, vicino a Yonghong Li. Finirà così la cogestione di questa stagione: sarà un milan cinese ma con operatività ancora italiana nelle figure di Marco Fassone, nel ruolo di amministratore delegato, e Massimo Mirabelli direttore sportivo. Aspettando l'eventuale conferma se si ripartirà ancora da Montella.

Paolo Bargiggia