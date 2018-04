Milan, Yonghong Li chiude a fondi russi o arabi

Lo scenario disegnato dalla Gazzetta dello Sport vede Yonghong Li saldo nella sua posizione di numero uno del Milan. Secondo il quotidiano milanese, l'attuale proprietà non ha alcuna intenzione di cedere il club e avrebbe già detto no a fondi russi e arabi intenzionati a rilevarlo: al momento, pertanto, si va avanti con gli aumenti di capitale previsti dal programma e che hanno portato i cinesi a versare 71 milioni oltre a quelli già stanziati, con l'aiuto di Elliott, per acquistare la società un anno fa.



Ciò che preoccupava i tifosi rossoneri riguardava proprio la tranche di aumento di capitale da 11 milioni, depositata tre giorni fa. Adesso, invece, il nodo si sposta sul futuro del club e in particolare sulla convocazione nella sede dell'Uefa a Nyon issata a metà mese: lì Fassone dovrà convincere la massima istituzione continentale a non applicare sanzioni severe per il mancato rispetto di alcuni parametri del fair play finanziario. L'a.d. si è mostrato fiducioso, anche perché Elliott ha sempre fatto da garante per la continuità aziendale: il settlement agreement che imporrà l'Uefa non dovrebbe essere un bagno di sangue per i rossoneri.