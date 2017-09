Milan, "Yonghong Li cerca nuovi investitori"

Yonghong Li è in cerca di nuovi investitori per il Milan: lo rivela la Reuters, citando due fonti anonime. Secondo l'agenzia di stampa britannica, il proprietario del Milan si sentirebbe "più tranquillo" a condividere con altre figure la gestione economica del club che ha perso 75 milioni nel 2016 e, almeno per quest'anno, "dovrebbe ancora essere in rosso".



La Reuters ha contattato il Milan, che non ha confermato il possibile ingresso di nuovi investitori, mentre non è riuscita a raggiungere Yonghong Li. La prima fonte parla di possibili novità dopo il 18 ottobre quando ci sarà il Congresso del Partito Comunista cinese: se ci sarà il via libera agli investimenti all'estero, sarà più facile trovare nuovi partner. La seconda fonte invece parla di medio-lungo periodo: si cercheranno nuovi potenziali investitori, anche in Italia, entro qualche anno.



Inoltre, gli advisor di Yonghong Li sta lavorando pure alla possibilità di rifinanziare il debito con Elliott: sono parole di una terza fonte che, sempre alla Reuters, cita Goldman Sachs e Merrill Lynch come possibili figure per questo scopo. Il debito di 180 milioni di euro, con interesse del 10%, dovrà essere restituito entro ottobre 2018.