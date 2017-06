Milan, weekend decisivo per il closing: Li Han in arrivo a Milano lunedì

Weekend decisivo per il closing in casa Milan, più probabile il 13 aprile rispetto al 14, giorno dell'assemblea degli azionisti. Secondo quanto riferisce il nostro Carlo Pellegatti, la Rossoneri Sport Investment Lux (società che ha preso il posto della SES) attende i 190 milioni di euro sui suoi conti di Hong Kong. Qualora dovessero arrivare, Li Han, il braccio destro di Yonghong Li, sbarcherebbe a Milano nella giornata di lunedì.



Nel frattempo l'ad in pectore Marco Fassone sta lavorando al nuovo statuto del club e per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione si parla di tre componenti italiani e tre cinesi.



Per l’organigramma societario si aspetta infine la risposta di Silvio Berlusconi in merito alla presidenza onoraria: l'attuale numero 1 dovrebbe decidere nei prossimi giorni se accettare o meno la proposta. Se vedremo Li Han a Milano, il closing sarà praticamente cosa fatta.