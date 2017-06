Milan, Weah compie 50 anni

Nella settimaan dei compleanni di Ronaldo e Shevchenko, un altro grandissimo campione della storia del calcio spegne le candeline. Parliamo di George Weah, ex stella di Milan, Paris Saint Germain, Monaco, Chelsea e Manchester City. Il liberiano - primo calciatore africano a vincere il Pallone d'Oro - oggi festeggia i suoi 50 anni. "Ho avuto una vita molto difficile, a volte a casa non c’era neanche da mangiare, ricordare non mi piace. Poi non ci sono più mia mamma, mio papà, mia nonna: guardo al futuro. Cosa voglio fare in futuro? Essere al servizio dell’uomo. Grazie a Dio sono arrivato a 50 anni, ora spero nella buona salute, che non è facile avere. Voglio lavorare per il mio Paese, per la gente liberiana".



Weah non dimentica il proprio amore per il Milan: "Ho visto qualche partita - ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - e in effetti non è stata una soddisfazione. Però il Milan è il Milan, spero che ogni cosa funzioni. Non va bene che la gente allo stadio sia triste". Infine, un commento sull'imminente passaggio del club rossonero al gruppo cinese: "Se possono fare una grande squadra, perché no? Con il Psg è stato uguale, per comprare i campioni servono soldi. Se il Milan è stata la squadra più forte mai vista? Sì, quel mio Milan, quello dei due scudetti, era fortissimo. Mai vista una squadra così. L’Italia mi manca. Viva l’Italia, come una volta".