Milan, visite mediche per Conti

Nelle ultime tre settimane uno dopo l'altro, i nuovi acquisti del Milan si sono sottoposti alla solita trafila: prima i test a Milanello, poi le visite mediche alla Clinica La Madonnina.



Anche Andrea Conti non si è sottratto al rituale: ieri ha assaggiato il centro sportivo rossonero, stamattina ha effettuato le consuete visite (arrivo in struttura molto presto, prima delle 8), preludio alla firma sul contratto che lo renderà il settimo colpo di calciomercato della coppia Fassone-Mirabelli.



Conti arriva dall'Atalanta per 24 milioni di euro più il cartellino di Pessina che poi si trasferirà in prestito dai nerazzurri allo Spezia.