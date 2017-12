Milan, visita delle famiglie ai giocatori in ritiro a Milanello

Piacevole 'sorpresa di Natale' per i giocatori del Milan, in ritiro a Milanello da martedì mattina. Secondo quanto riportato dal nostro Carlo Pellegatti i rossoneri questa sera riceveranno infatti la visita di mogli, fidanzate e rispettivi figli, e trascorreranno così alcune ore con i loro affetti più cari con i quali ceneranno all'interno del centro sportivo.



In questo modo verrà interrotta momenteanamente la monotonia del ritiro, più 'pesante' per la squadra di Gattuso con l'avvicinarsi delle feste natalizie. La dirigenza ha fatto questa piccola grande concessione che dovrebbe portare un po' più di serenità nel gruppo.



La speranza del club di via Aldo Rossi è di vedere un Milan rigernerato già da sabato a San Siro contro l'Atalanta: il Diavolo è chiamato a cancellare il pesante ko sub^to a Verona domenica scorsa.