Milan, via anche Mirabelli. Ad, Gandini con Gazidis?

Dopo Marco Fassone (rimosso "per giusta causa") il Milan è pronto a salutare anche Massimiliano Mirabelli. Il rapporto di lavoro con l'attuale ds si dovrebbe chiudere questa sera (previsto un incontro con il presidente Paolo Scaroni) secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport.



Il ruolo vacante potrebbe essere occupato da uno tra Cristiano Giuntoli e Sean Sogliano anche se non è escluso che almeno inzialmente il nuovo direttore tecnico Leonardo (a breve l'ufficialità) gestisca in solitaria il mercato. Il brasiliano, riferisce la Rosea, avrebbe avuto un contatto telefonico con Ariedo Braida: difficile ma non impossibile un ritorno dello storico dirigente rossonero, ora al Barcellona, magari nel ruolo di consigliere.



Per quanto riguarda invece la figura dell'amministratore delegato restano valide le piste che portano a Ivan Gazidis e Umberto Gandini come avevamo anticipato nei giorni scorsi: a sorpresa potrebbero arrivare entrambi, con il primo che si occuperebbe della parte amministrativa e finanziaria e il secondo di quella sportiva e istituzionale (nello specifico sarebbe fondamentale per curare i rapporti con l'Uefa).