Milan verso il settlement agreement: cosa succederà

Ora che il no della Uefa al voluntary agreement è divenuto ufficiale, in casa Milan si pensa alle mosse in vista del prossimo appuntamento con il massimo organismo calcistico europeo che si terrà in primavera. La strada tracciata è quella del settlement agreement, già sottoscritto in passato da Inter e Roma, con alcune conseguenze già note (ma non per forza tutte applicabili allo scenario rossonero, varia da caso a caso).



Anzitutto, prevista una multa per il mancato rientro nei parametri del Fair Play Finanziario, poi imposizione di specifici obiettivi di bilancio (compreso un equilibrio nel saldo tra acquisti e cessioni oltre a un limite del tetto salariale), riduzione della lista Uefa e la restrizione del calciomercato. Molto remoto il rischio di un'esclusione dalle coppe europee.



L'unico grosso problema, senza una qualificazione in Champions League, sembra quello relativo al mercato. Il rischio è duplice: niente campagna acquisti in entrata in grande stile come quella della scorsa estate e possibile cessione di un big, con Donnarumma e Suso che sembrano i maggiori indiziati.