Milan, uragano Elliott: Abbiati già ai saluti

Una cosa è assolutamente certa: in casa Milan sarà rivoluzione. Inevitabile che l’avvento di Elliott porti novità significative nell’assetto dirigenziale rossonero, tant’è che si rincorrono già voci sul futuro di Fassone e Mirabelli, non più certi del posto al tramonto dell’era cinese. Non un’indiscrezione, ma una prima notizia. Chi lascerà sicuramente il Milan è Christian Abbiati, che da una sola stagione ricopre il ruolo di club manager.



La scelta di dividersi dalla società di Via Aldo Rossi sarebbe dettata da motivazioni personali. L’ex portiere, 41 anni, ha appeso i guantoni al chiodo due stagioni fa. Con il Milan ha vinto 3 Scudetti e la Champions League del 2003, collezionando 380 presenze. Il vecchio che cede il passo al nuovo, e la rivoluzione non è che all’inizio.