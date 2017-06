Milan, ultimatum ai cinesi. Ses: "Il ritardo non è colpa nostra"

L'assemblea dei soci che si è tenuta in mattinata a Casa Milan ha confermato lo slittamento del closing per la cessione del club ai cinesi di Sino-Europe Sports. Adriano Galliani ha riportato le comunicazioni di Fininvest: la holding della famiglia Berlusconi sta lavorando insieme ai possibili futuri proprietari per trovare un accordo in tempi brevi.

19:15 ULTIMATUM MILAN

Dal Milan filtra la seguente linea sulla trattativa con Sino-Europe Sports. Entro venerdì prossimo aspettano il versamento di un ulteriore anticipo di 100 milioni, se non dovesse arrivare il club si terrà i 200 già versati come caparra. Se invece arrivasse, entro un mese circa dovrà essere perfezionato il closing, in caso contrario si terrebbero la caparra che a quel punto sarà arrivata a 300 milioni. Al momento Fininvest non ha contatti con un nuovo investitore: o si va avanti con Sino-Europe Sports fino alla fine, o il Milan resta nelle mani dell'attuale proprietà con 200 o 300 milioni in più nelle casse.

17:35 COMUNICATO DI SES

Comunicato di Sino-Europe Sports: "Con riferimento alle notizie pubblicate oggi da un quotidiano italiano (Corriere della Sera, n.d.r.) che riprendono un vecchio articolo cinese e riguardanti supposte pendenze passate riferite a Yonghong Li, SES con fermezza informa che queste notizie sono completamente prive di fondamento. Nel manifestare il proprio disappunto per i ritardi nella finalizzazione del closing, dovuti a cause al di fuori del suo controllo, SES conferma di essere fortemente impegnata a continuare a lavorare con Fininvest per raggiungere il closing il prima possibile e che un dettagliato piano di investimenti è già pronto".

13:20 PELLEGATTI: "NESSUN COMUNICATO CONGIUNTO"

Carlo Pellegatti riferisce che non sarà diffuso oggi il comunicato congiunto Fininvest-SES. La stessa Fininvest è intenzionata infatti a fissare la data del closing soltanto quando saranno arrivati i 100 milioni di euro dell'ulteriore caparra.

10:20 GALLIANI: "LA VITA DEL CLUB PROCEDE SERENA E TRANQUILLA"

"Perché mi dovrei sentire preso in giro? Non c'è niente che non funziona, la vita societaria continua tranquilla e serena: gli adempimenti Covisoc sono rispettati e gli stipendi sono pagati". Così l'ad del Milan, Adriano Galliani, ha risposto ai piccoli azionisti che in assemblea avevano sollevato dubbi e critiche sul comportamento di Fininvest nella trattativa per la cessione a Sino-Europe Sports. "Io mi occupo del Milan - ha replicato Galliani - La trattativa fra potenziali venditori e potenziali acquirenti è condotta da Fininvest con Ses. Le risposte possono darle loro, non certo l'ad del Milan: io non ho nessun titolo. Con tutta la buona volontà, non posso rispondere a chi chiede a che punto siamo, cosa succederà, quale sarà il futuro del Milan, perché non lo conosco. Se il Milan verrà o non verrà ceduto, non dipende da me". Infine, l'ad rossonero ha risposto secco all'osservazione di uno dei piccoli azionisti, secondo cui i continui rinvii della cessione del Milan sono un ostacolo per il rinnovo del contratto di Donnarumma. "Non siamo al bar - ha chiarito - Questa è un'assemblea, restiamo sull'ordine del giorno".

10:07 CHIUSA L'ASSEMBLEA DEI SOCI

E' durata circa mezz'ora l'assemblea dei soci del Milan, conclusa con la decisione di non assumere deliberazioni sull'ordine del giorno, come proposto dall'azionista di maggioranza, Fininvest, poichè non si sono create le condizioni per il closing con Sino-Europe Sports, previsto per oggi. Nel corso dell'assemblea ci sono stati gli interventi piuttosto polemici di quattro piccoli azionisti che hanno chiesto chiarezza a Fininvest e agli amministratori del club.

10:00 FININVEST: "POSSIBILITA' DI TROVARE UN ACCORDO CON SES IN TEMPI BREVI"

Fininvest "sta valutando positivamente la possibilità di stipulare un accordo con Sino-Europe Sports per arrivare a un accordo per la cessione Milan in tempi brevi": è il senso della comunicazione della holding della famiglia Berlusconi agli azionisti, letta dall'ad rossonero Adriano Galliani in apertura dell'assemblea del club. Fininvest, che detiene il 99,93% del Milan ha voluto così fare il punto sulla trattativa con la cordata cinese, spiegando che "non si sono verificate le condizioni sospensive" del contratto e quindi "il closing non potrà avere luogo in data odierna come previsto". Di conseguenza l'azionista di maggioranza ha proposto di non prendere alcuna deliberazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea inizialmente convocata per il passaggio di proprietà del club, quanto meno slittato visto che Ses ha chiesto a Fininvest una nuova proroga del closing di un mese in cambio di una terza caparra da 100 milioni di euro. "Per mera completezza di informazione - è la conclusione del messaggio della holding della famiglia Berlusconi -, Fininvest precisa comunque che sta valutando positivamente la possibilitàdi stipulare un accordo con Ses al fine di giungere alla cessione della propria partecipazione in Ac Milan in tempi brevi".

09:30 INIZIATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ha preso il via a Casa Milan alle 09:30, come da programma, l'aseemblea dei soci aperta dall'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani.

09:05 PELLEGATTI: "FININVEST VUOLE CAUTELARSI"

Carlo Pellegatti, inviato a Casa Milan, spiega che Fininvest vuole cautelarsi per evitare che in futuro possa verificarsi un nuovo spostamento del closing. Per questo il comunicato congiunto tra la stessa Fininvest e Sino Europe Sports, che dovrebbe venire diffuso in giornata, sarà figlio di riunioni e incontri tra gli advisor e gli avvocati. Non sono escluse comunque sorprese.