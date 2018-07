Milan, ufficiali gli acquisti di Reina e Strinic

Il Milan ha annunciato l'ingaggio di Pepe Reina e Ivan Strinic, rinforzi a costo zero già pianificati da tempo, visto che i due contratti triennali (fino al 30 giugno 2021) sono stati depositati in Lega Calcio il 2 e 16 marzo scorsi.



Reina, 36 anni ad agosto, è "un vincente, un leader, un protagonista in ogni sua squadra: dal Villarreal al Napoli - si legge nella presentazione, sul sito del Milan - una figura di forte esperienza e carisma, esattamente quel tipo di caratteristiche che l'allenatore Gattuso voleva per migliorare il Diavolo. Un uomo, prima ancora di un giocatore, che potrà essere molto prezioso nello spogliatoio e anche nella crescita del gruppo. Riflessi e reattività: una certezza della porta".



Per il trentenne terzino mancino Strinic, "dopo un 2017/18 tra alti e bassi, e un 2018 con poche presenze alla Sampdoria, l'approdo al Milan - si legge nel messaggio di benvenuto - ha anche un significato di rivincita e riscatto personale".