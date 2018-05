Milan, ufficiale l'accordo con il Guizhou Hengfeng: "Per massimizzare i ricavi"

Mentre la squadra è attesa da una sfida importante per il sesto posto, la parte societaria del Milan prosegue nel lavoro di espansione commerciale: ufficiale l'accordo di partnership con il Guizhou Hengfeng, che riceverà il know-how del settore giovanile rossonero.



Nella conferenza stampa a Casa Milan assieme alla presidente del club cinese Wen Xiaoting e di Franco Baresi (brand ambassador dei rossoneri), Marco Fassone ha spiegato modalità e finalità dell'accordo: "Una collaborazione commerciale che andiamo a stipulare attraverso la nostra società cinese Milan China. Non fa parte delle sponsorizzazioni, è più che altro strategico, di programmazione sul lungo periodo".



Ancora l'ad milanista: "Sarà un accordo volto a massimizzare i ricavi, il Milan aiuterà il Guizhou Hengfeng a far crescere i talenti locali visto che in Cina il trend è cambiato e non si vuole più importare le grandi stelle. La nostra società rappresente un bacino di conoscenza e know-how in tal senso, il Guizhou si ispirerà quindi alle metodologie del nostro settore giovanile".