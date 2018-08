Milan, ufficiale il ritorno di Maldini: sarà Direttore Sviluppo Strategico Area Sport

Paolo Maldini torna ufficialmente al Milan dopo un'attesa lunga 9 anni (nel maggio del 2009 l'addio al calcio giocato). Come riferisce il club rossonero, l'ex capitano, che nel 2016 aveva rifiutato la proposta di Fassone e ora sarebbe stato convinto da Leonardo, "assumerà il ruolo di Direttore Strategico Sviluppo Area Sport". La presentazione è in programma domani alle 16:30 nella sede di via Aldo Rossi.



Entusiasta il presidente Paolo Scaroni: "Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo Maldini rappresenta per il Milan. È stato un privilegio vederlo giocare e vincere innumerevoli trofei in campo. Sono felice e onorato di lavorare con lui in questo suo nuovo ruolo. La leadership e l'esperienza di Paolo saranno di grande beneficio per il Club, così come la sua passione e la sua energia. La nomina di oggi è un ulteriore segno dell'impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine. Non sarà facile e ci vorrà del tempo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e l'arrivo di Paolo è un passo importante verso il ritorno al grande Milan".

L'INDIZIO SOCIAL DI IERI

Nella giornata di ieri un indizio social aveva fatto pensare alla svolta: l'ex difensore aveva infatti postato su Instagram una foto in maglietta rossa e pantaloncini neri accompagnata da un messaggio inequivocabile: "Questi sono i miei colori preferiti".