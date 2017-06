Milan, ufficiale Gattuso alla Primavera: "Torno a casa"

La notizia era circolata mercoledì sera, venerdì pomeriggio è diventata ufficiali: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Primavera del Milan. Ringhio ha firmato un biennale: "Torno a casa dopo cinque anni - le parole sul sito ufficiale acmilan.com - , felicissimo di questa occasione. La affronterò con grinta e professionalità, cercando di trasmettere ai ragazzi i valori della maglia rossonera".



Poi, durante la presentazione, Gattuso ha affrontato tanti temi: "Avevo diverse offerte - dall'Italia e dall'estero - ma la scelta è stata di tornare in una società nuova che mi ha voluto fortemente: non è un passo indietro. Stimo Montella e non sono ancora pronto per la prima squadra del Milan". Ancora Ringhio: "Bravi Fassone e Mirabelli a marcarmi a uomo e convincermi, i miei ragazzi non dovranno avere superficilità: non mi piace chi cazzegga, serve lavoro serio. A Donnarumma dico che fare la bandiera del Milan è stimolante. Tifosi fate gli abbonamenti, spero sarà una stagione vincente".



Così l'ad rossonero Marco Fassone: "Sono molto legato a Rino. È un tassello professionale chiave per elevare la qualità di un asset fondamentale nel progetto Milan, ovvero la squadra Primavera, che è l'espressione significativa delle attività del settore giovanile rossonero. Mi ha trasmesso il suo dna e la sua passione ed ha accettato con grande entusiasmo questa sfida".