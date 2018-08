Milan, ufficiale: Antonelli rescinde

Luca Antonelli lascia il Milan dopo aver rescisso il contratto e passa a titolo definitivo all'Empoli. Il terzino sinistro su Instagram ha ringraziato tra gli altri il "Signor Galliani e Rocco Maiorino per avermi dato la possibilità di vestire la maglia che ho sempre sognato e per la quale ho sempre tifato sin da bambino".



Il 31enne ha riservato parole al miele anche per i nuovi dirigenti del club di via Aldo Rossi: "Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo...". Nessun accenno invece alla vecchia proprietà e in particolare a Fassone e Mirabelli.