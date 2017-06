Milan, tre giorni di attesa per la terza caparra da 100 milioni di Ses, poi...

Next Three Days. Non Russel Crowe il protagonista ma Silvio Berlusconi che attende ancora tre giorni, quindi fino a venerdi, la terza caparra di 100 milioni che di fatto sancirebbe il passaggio delle azioni il 7 aprile, giorno del closing. Infatti Yonghong Li verserebbe la somma se fosse certo di avere i 320 milioni da versare a Fininvest (220 per l'aqcuisto del club e 100 già spesi per la gestione del Milan da luglio). Non ci sono scadenze nè ultimatum ma il 24 marzo diventa una data importante.



Il nervosismo del presidente della settimana scorsa, almeno cosi si mormorava, lascia oggi spazio all'attesa della terza tranche. Attesa fiduciosa e positiva anche da parte ella Ses che comunque si rende conto che, se non dovesse arrivare presto, la situazione potrebbe precipitare. Per quanto riguarda il futuro e l'eventuale dopo closing le preoccupazioni di Silvio Berlusconi vengono temperate dalla parte del contratto che parla di 350 milioni che Yonghong Li deve investire nei prossimi tre anni per il rafforzamento della squadra. Una volta nel Milan i tre giorni erano solo del condor oggi non è ancora sicuro se saranno del drago.

Carlo Pellegatti