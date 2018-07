Milan, torna Leonardo. Si avvicina anche Gandini

Il Milan riabbraccia Leonardo. È praticamente tutto fatto per il ritorno del dirigente brasiliano che occuperà il ruolo di responsabile dell'area tecnica. Il 48enne, scelto dal fondo Elliott per la sua esperienza soprattutto al Psg, potrebbe essere affiancato da Massimiliano Mirabelli: l'attuale ds pare destinato a restare per il momento anche perché ha portato avanti diverse trattative di mercato.



Prosegue così la riorganizzazione societaria (l'assemblea dei soci ha eletto oggi il nuovo consiglio di amministrazione) e per il ruolo di amministratore delegato salgono le quotazioni di Umberto Gandini (oggi alla Roma): all'inizio della prossima settimana dovrebbe incontrare a Londra i rappresentanti del gruppo Elliott. Si tratterebbe di un altro ritorno visto che Gandini è stato diretttore organizzativo ed esecutivo del club di via Aldo Rossi per molti anni.