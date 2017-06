Milan, tifosi contro De Sciglio: battibecco all'uscita del garage al Meazza

Il minuto numero 70 di Milan-Empoli potrebbe essere ricordato come quello che ha posto fine al rapporto tra Mattia De Sciglio e i colori rossoneri. Il capitano del Diavolo è infatti stato sonoramente fischiato praticamente da tutto San Siro al momento del cambio con Ocampos. La prova del terzino non è stata certamente delle migliori ma a far infuriare i tifosi milanisti sono quasi certamente le voci che vogliono il difensore in procinto di passare alla Juventus al termine della stagione.



Voci non nuove anche se nelle ultime ore sembra che regni la freddezza tra De Sciglio e la nuova proprietà: il rinnovo appare lontanissimo e anzi lo stesso De Sciglio avrebbe comunicato alla società di non volere prolungare il contratto . Ecco allora il possibile passaggio alla corte di Allegri, grande estimatore di un giocatore da lui lanciato in Serie A e in Champions League.



Eloquente l'atteggiamento di De Sciglio quando è stato richiamato da Montella: scottato dal comportamento dei tifosi, è apparso decisamente scuro in volto, ha rifiutato la felpa dirigendosi di tutta fretta in panchina. Ma non è finita qui perché la macchina del numero 2 rossonero é stata accerchiata da alcuni tifosi all'uscita del garage e ne è scaturito un battibecco durato qualche secondo.