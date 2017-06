Milan, tempi lunghi per il recupero di Calabria: escluso per ora l'intervento

Il Milan dovrà fare ancora a lungo a meno di Davide Calabria, fuori già da 7 partite. Come si legge sul sito ufficiale del club rossonero, il terzino "soffre ancora per i postumi di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con danno legamentoso, procuratosi ad inizio ottobre in allenamento".



"Gli specialisti consultati hanno tutti escluso, al momento, la necessità di un trattamento chirurgico - spiega il comunicato del Milan-. Il danno, in miglioramento, richiede tempi lunghi per la completa guarigione. E' stato concordato un programma riabilitativo per portare il calciatore alla ripresa agonistica che avverrà in funzione della risposta clinica alle progressive sollecitazioni". montella può dunque contare sper il momento solo su Abate, Calabria e Antonelli.