Milan, Tassotti: "Prima c'erano troppi interisti in società"

Napoli-Milan segnerà l'esordio dei rossoneri in campionato, una sfida amarcord guardando le panchine: Carlo Ancelotti contro Gennaro Gattuso, rivali per una sera, due che Mauro Tassotti conosce bene. "Il Milan è tornato ad essere una società normale, con facce riconoscibili e importanti: ora lo seguo con più affetto rispetto a prima. Vedo la squadra nel gruppetto di testa: se non si sbaglierà come lo scorso anno la partenza, si giocherà la Champions League" spiega l'ex difensore e vice di tanti allenatori in rossonero.



"Felice per Leonardo, Maldini e Gattuso, hanno l'aura dei campioni. Rino ha le palle per resistere alle voci su Conte mentre Paolo ha una competenza globale sul calcio: assurdo non fosse rientrato prima in società. Posso dirlo? C’era troppa gente che arrivava dall’Inter... Qualcosa di esagerato. Ora invece il club ha fatto una bella svolta" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Tassotti descrive così Ancelotti, di cui è stato vice: "Finalmente è tornato in Italia, a Napoli mette d'accordo tutti: non credo siano orfani di Sarri. Carlo è molto pacato, sa che bisogna rimanere lucidi e freddi per aiutare la squadra. Deve solo far diventare un po’ meno riconoscibile e ripetitivo il Napoli in alcune fasi di gioco".