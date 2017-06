Milan, Suso: "Rinnovo? Nessun problema"

Tra le sorprese di questa prima metà di stagione del Milan, c'è senz'altro Suso. Lo spagnolo è stato probabilmente il migliore in campo anche nella finale di Supercoppa contro la Juventus e, dopo aver alzato il primo trofeo in maglia rossonera, ha rilasciato una lunga intervista: "Con la Juve era un’occasione d’oro per vincere un trofeo. E' andata per il meglio, e abbiamo giocato anche molto meglio di loro. Per me è il primo titolo a livello di club: la medaglia profuma di gloria. La squadra aveva passato cinque anni senza vincere nulla, essere in grado di battere la Juve è stato meglio dell’impossibile". L'esterno spagnolo ha parlato anche del suo futuro: "Con Galliani abbiamo parlato per due settimane del rinnovo: rimangono due o tre punti da vedere, ma credo che non ci sarà nessun problema. Per ora non voglio nient’altro", le sue parole a Marca.



Suso si augura un grande 2017: "La qualificazione in Champions con il Milan e una convocazione, anche solo una pre-chiamata, con la nazionale spagnola". L'ex Liverpool e Genoa si sofferma poi su alcuni suoi compagni: "Donnarumma? E’ davvero molto forte. Colpisce vedere un giocatore così giovane ma così bravo alla sua età. Ogni volta che lo vedo dico: 'E’ troppo forte'. E' un animale. Bacca? Credo che resterà, glielo chiedo e mi dice che è molto felice, lo vedo felice, perciò dico di sì. Sappiamo però che nel calcio tutto cambia da un momento all’altro. Per noi è meglio che non si muova". Infine, su Montella: "E' un tecnico alla spagnola. E’ un allenatore che non ha paura di puntare sui giovani, lo sta dimostrando con i fatti. Gli piace giocare con la palla, ama avere un’idea di gioco, cerca sempre di avere il controllo della palla".