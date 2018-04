Milan, Suso: "Preferisco il quarto posto alla Coppa Italia"

Una scelta precisa fra i due obiettivi del finale di stagione, la qualificazione alla Champions League e la Coppa Italia. È quella che fa Suso nel corso di una diretta social con i tifosi sui canali ufficiali del Milan: "Se devo dire la verità, preferisco il quarto posto. Abbiamo giocato una grande C. Italia, abbiamo battuto Inter e Lazio, e in finale incontreremo la Juventus. Vogliamo la coppa, ma è importantissimo per noi tornare in Champions dopo tanti anni. Sarà molto difficile, ci sono tante squadre che stanno giocando bene e sono davanti, ma noi siamo sulla strada giusta e abbiamo delle possibilità".



Molte chance dipendono dalla sfida di Torino e dal derby di mercoledì prossimo: "Forse quella con la Juve è più difficile. È una formazione che negli ultimi anni si è dimostrata fra le più forti in Europa. Stiamo migliorando molto, noi abbiamo fiducia. Serve la partita perfetta, ci proveremo e vogliamo vincere".



L'ala spagnola è consapevole di rivestire un ruolo di rilievo in campo e non solo: "I giocatori forti nei momenti difficili sono quelli che devono dare qualcosa in più. Mi sento un giocatore importante, sono molto felice. Sento la fiducia del mister, sta facendo un lavoro molto buono".



Mister che ha modificato i metodi di lavoro del gruppo: "Gli allenamenti di Gattuso sono troppo duri e sentirlo urlare ogni secondo in campo li rende ancora più duri. Quando gioco un tempo nella sua fascia lo sento urlare per 45 minuti, preferisco gli altri 45. Ovviamente sto scherzando, o domani mi fa correre un'ora (ride, ndr)".



Un pensiero poi per Andrea Conti, infortunatosi nuovamente al ginocchio sinistro: "Ieri l'ho chiamato e abbiamo parlato un po'. È un momento difficile, deve stare tranquillo ora che la stagione è finita per lui, e prendersi tutto il tempo per tornare più forte".