Milan, Suso: "Niente è per sempre, ma qui sto bene"

Ormai è tutto pronto. Per il Milan e per le sue stelle, che nel derby si giocano il futuro: un'altra vittoria e - come ha spiegato Gattuso - si aprono scenari diversi. Suso, spesso protagonista contro l'Inter, spiega come ci arrivano i rossoneri.



"Giocare 120 minuti con la Lazio magari non aiuta, ma a questo punto non contano la stanchezza o i problemi fisici, in questo tipo di partite non ci pensi. Sono solo belle da giocare - spiega lo spagnolo a Premium Sport -. La qualità principale di Gattuso è la passione. E poi la concentrazione: anche il giorno dopo la partita vuole che siamo sempre concentrati".



​"C’era bisogno di cambiare ma io dovrò ringraziare per sempre Montella. Ognuno ha il suo modo di allenare e magari lui a Siviglia vincerà la Champions, di sicuro lavorava in maniera diversa. Quando vincevamo con lui, nessuno diceva nulla sul metodo".



"Quello che mi sta piacendo moltissimo è Romagnoli, è molto giovane e sta giocando a un livello molto alto, deve continuare così. E poi Cutrone: è sempre dove serve per il gol e questo non si insegna. Guardate il gol contro la Roma, neanche vede la palla eppure la mette in porta. Chi mi piace dell'Inter? Ho giocato anche in nazionale con Rafinha prima che scegliesse il Brasile, ha avuto sfortuna con gli infortuni, ma conosco il suo livello e so che è un grandissimo giocatore".



"Anche quando ho rinnovato avevo delle possibilità di andare via, ma non l'ho fatto. Sono molto contento qui, niente è per tutta la vita, ora l'importante è finire la stagione bene. L'Inter? In estate mi hanno fatto un’offerta. Io avevo appena cambiato procuratore e loro hanno parlato con lui. Poi quello che ha risposto il Milan al mio agente non lo so, io avevo le idee chiare: volevo stare qui e rinnovare. ".