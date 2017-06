Milan, Suso: "Mi piacerebbe tornare in Spagna, vediamo in estate"

"Milan, che programmi hai?". L'intervista rilasciata da Suso ad As suona più o meno così: l'esterno spagnolo è fermo circa da un mese per infortunio e aspetta segnali sul rinnovo che ovviamente non possono arrivare, considerando il rinvio del closing e la fase di svolta societaria.



"Io al Real? Ora sto bene al Milan. Certo mi piacerebbe tornare in Spagna, e con il nuovo Milan non so quale sarà il mio posto. In estate valuteremo le offerte. Ritorno in Spagna? E’ sempre bello tornare nel tuo paese, ma ho un contratto e devo aspettare l’estate. In estate vedremo, non so che squadra farà il Milan, che programmazione avrà"



Suso ha parlato anche di Montella: "Con lui ho molta libertà d’azione, e partendo da destra posso rientrare sul mio piede preferito per tirare. Il mister sta facendo molto bene, lavora tanto sulla tattica. Ci ha fatto cambiare l’alimentazione, ci ha affidato al nutrizionista e ci fa fare sedute di yoga. Non so se è una questione psicologica, ma in campo aiuta".