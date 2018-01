Milan, Suso: "La clausola non importa, voglio restare qui"

Suso non è nuovo a post commoventi e in un momento delicato per il Milan, che è andato in vacanza con ritrovato entusiasmo per la vittoria col Crotone e per il precedente successo nel derby di Coppa Italia con l'Inter, lo spagnolo ha giurato ancora fedeltà ai rossoneri dopo l'indiscrezione di As, secondo cui il Liverpool avrebbe fatto valere la clausola rescissoria di 40 milioni per riprenderlo. "La clausola non mi interessa, per ora voglio solo restare qui - ha scritto il giocatore - Ci vuole rispetto per una società storica". Ecco il suo post completo.