Milan, Suso: "Juve, un pari è il minimo. Io via? Dovevano dirlo prima..."

Fiducia è la parola chiave. Per Suso e per il Milan. Appena ne ha avuta un po', lo spagnolo ha dato la svolta alla sua carriera, prima al Genoa, poi in rossonero. La squadra può fare lo stesso conquistandola attraverso i risultati. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate dal mancino in conferenza stampa.



"Avevamo bisogno di una vittoria come quella col Chievo per prendere fiducia. Un po' di preoccupazione c'era. Non abbiamo vinto le partite che dovevamo vincere ed era normale ci fosse. Era fondamentale vincere e ora dobbiamo andare avanti. Rimonta Champions? È molto presto. Nel calcio cambia tutto molto velocemente. Dobbiamo vincere le partite come quelle con Genoa e Sampdoria e pensare a noi stessi".



"Contro la Juventus dobbiamo far vedere che stiamo crescendo e che stiamo migliorando. Può succedere di tutto. Loro sono molto organizzati, ma noi dobbiamo essere uniti e quando avremo la palla, provare a giocare e prendere almeno un punto. Penso che loro siano più forti di noi, altrimenti gli saremmo davanti. A San Siro con le grandi può succedere di tutto. Penso che sabato non dobbiamo perdere, altrimenti diventa troppo difficile. Tutti vogliamo vincere sabato, ma un pareggio è il minimo. Se vinciamo torno a casa a piedi, abito a 50 metri da San Siro".



"Penso di aver iniziato a dimostrare lo scorso anno qualcosa. Quest'anno dobbiamo adattarci ai nuovi giocatori. Io sono contento, ma quello che ho fatto è il passato. Devo continuare così e provare a fare meglio. Quando prendo palla, l'avversario mi chiude il sinistro. In allenamento cerco di andare sul destro per crossare e calciare. Con Caccia stiamo facendo un lavoro molto buono e i risultati si vedono in partita. Io sacrificabile? Ho rinnovato poco fa. Fassone non mi ha detto niente. Se mi voleva vendere doveva dirmelo prima di firmare il rinnovo. Io penso a rimanere qui a lungo".