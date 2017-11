Milan, Suso: "Il peggio è alle spalle, ora siamo più squadra"

"Il peggio è alle spalle". Parola di Suso, che vede come una svolta per il Milan il successo di ieri in casa del Sassuolo, sul campo in cui lo spagnolo due anni fa brillò per la prima volta in rossonero con una doppietta in amichevole contro la Reggiana. "25 marzo 2015/5 novembre 2017. In quello stadio mi ero messo in testa per la prima volta di voler diventare 'un giocatore' del Milan. Ed in quello stesso stadio ieri ho fatto festa", ha scritto su Instagram l'attaccante: con la sua quinta rete in questo campionato ha siglato il 2-0 contro il Sassuolo, nella partita che ha probabilmente salvato il posto di Vincenzo Montella sulla panchina rossonera.



"E' stata una gara difficile e ce l'abbiamo fatta. Penso che il peggio sia alle spalle: oggi siamo più squadra, più compatti. Dobbiamo continuare a lavorare per la squadra, per la società e l'allenatore. E' solo l'inizio, ora è il nostro momento di dimostrare che abbiamo appena cominciato - ha aggiunto Suso, convocato dalla sua nazionale per le amichevoli con Costa Rica e Russia -. Felice per la gente del Milan, per me, per chi mi sta a fianco, per i miei compagni e per il mister. Ma la strada è ancora lunga. Tra qualche giorno penseremo al Napoli. Adesso nazionale, con orgoglio, con la mia Spagna".